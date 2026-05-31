Le gare della MotoGP al Mugello saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now, con la possibilità di seguirle in chiaro su TV8. La settima domenica della stagione vedrà le tre classi scendere in pista. Gli orari ufficiali e la griglia di partenza sono stati comunicati, offrendo agli appassionati tutte le informazioni per seguire l’evento. La gara si svolgerà sul circuito toscano, noto per la sua lunga storia nel campionato.

Dopo la sessione di qualifiche e la gara Sprint del sabato, entrambe disputate sotto il sole, all'Autodromo Internazionale del Mugello è tutto pronto per il semaforo verde del Brembo Gran Premio d'Italia, in programma domenica 31 maggio 2026. Tanti gli spunti di interesse per il settimo appuntamento stagionale, a cominciare da una prima fila della griglia di partenza (di MotoGP) interamente monopolizzata dall'Aprilia: non era mai successo, su un tracciato storicamente più favorevole alla Ducati. Per la seconda volta in questa stagione la pole position è andata al leader della classifica generale, Marco Bezzecchi, che ha centrato l'obiettivo firmando anche il nuovo record del circuito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, Italia: orari tv, griglia di partenza e scheda del circuito del Mugello

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MotoGP, GP Spagna: Sprint Jerez, la partenza e il primo giro

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