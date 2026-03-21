La seconda domenica della stagione MotoGP si avvicina e gli appassionati possono seguire le gare di tutte e tre le classi in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, mentre su TV8 vengono trasmesse in differita. La competizione si svolge sul circuito di Goiania, in Brasile, con la griglia di partenza già definita.

Dopo le qualifiche e la Sprint del sabato, è ora arrivata la giornata più attesa del weekend, la domenica, anche per il secondo appuntamento del Motomondiale 2026. È infatti tutto pronto per il Gran Premio del Brasile, rientrato in calendario per la prima volta dal 2004, con le corse delle tre classi in programma domenica 22 marzo sul circuito di Goiania, intitolato alla memoria di Ayrton Senna, tre volte iridato in Formula 1. Per la MotoGP scatterà dalla pole position, un po' a sorpresa, Fabio Di Giannantonio, che si è mostrato il più veloce sul giro secco in qualifica in sella alla Ducati del team VR46. Il romano è stato poi in testa alla Sprint fino all'errore commesso negli ultimi giri, che l'ha costretto a chiudere secondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, Brasile: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Goiania

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