La quarta domenica della stagione di MotoGP si svolge al circuito di Jerez, con le gare delle tre classi trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP, disponibili in streaming su Now e in chiaro su TV8. Sono stati annunciati gli orari delle sessioni e la griglia di partenza, mentre la scheda del circuito fornisce dettagli sulla pista prima dell'inizio delle competizioni.

Dopo la sessione di qualifiche e la gara Sprint del sabato, in cui la pioggia è stata grande protagonista, è giunto il momento della giornata più attesa del weekend, quella della domenica, anche per il quarto appuntamento del Motomondiale 2026. È infatti tutto pronto per il Gran Premio di Spagna, con le gare delle tre classi in programma domenica 26 aprile sul Circuito de Jerez dedicato ad Angel Nieto. In MotoGP partirà dalla pole position per la prima volta quest'anno il campione del mondo in carica Marc Marquez, che è stato il più veloce di tutti sul giro secco durante le qualifiche con gomme da bagnato sulla sua Ducati ufficiale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, Spagna: orari tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Jerez

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