Durante il Gran Premio d’Italia di MotoGP, il pilota italiano ha vinto la sua prima gara nel paese natale e ha aumentato il vantaggio nel campionato mondiale. Bagnaia si è piazzato secondo, ricevendo un voto di 8,5. Quartararo si è classificato in fondo alla classifica, con un voto di 4, mentre Bezzecchi ha ottenuto il massimo dei voti, 9, per la sua prestazione.

I promossi e bocciati della settima gara della stagione MotoGP, il GP d'Italia al Mugello vinto da Marco Bezzecchi su Aprilia davanti al compagno di squadra Jorge Martin e alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Ha realizzato il sogno che aveva da bambino in una stagione già da sogno. Marco è diventato re del Mugello, superando un’altra prova di maturità. Sabato la pole, ieri il trionfo che ha fatto esultare anche tutta l’Aprilia, l’altra regina della giornata grazie al secondo posto di Martin. Classe pura l’intuizione del momento in cui passare Bagnaia e fuggire. Con la moto che lo assecondava, e non certo per un caso: è quello che succede ai campioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP Italia, le pagelle: Bezzecchi da sogno, 9. Quartararo fantasma, 4

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