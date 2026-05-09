Nella sessione di prove libere del GP di Francia 2026, il pilota francese ha ottenuto il miglior tempo, davanti a quello italiano e a un altro pilota. Alle 10.30, hanno aggiornato i risultati, mentre un altro concorrente ha migliorato il suo crono rispetto alla sessione precedente, ma si è fermato a quasi un secondo dalla prima posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Franco Morbidelli migliora il suo tempo ma non va oltre la 20a posizione a 879 millesimi dalla vetta. Il pilota romano continua a faticare con la GP24. 10.29 I piloti escono di nuovo dai box. I primi a farlo Di Giannantonio, Moreira e Miller. 10.27 Al momento i primi 10 sono racchiusi in 499 millesimi. La sensazione è che il gap si restringerà ulteriormente. 10.26 Tutti ai box in questo momento. Tra poco si tornerà in azione per l’ultima parte di questa interessante FP2. Tutti sono su doppia soft, la scelta che appare scontata al momento. 10.25 Fabio Quartararo si rilancia con doppia soft usata da 7 giri e chiude in 1:30.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Quartararo precede Bagnaia e Bezzecchi nella FP2

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