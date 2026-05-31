Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello, davanti a Martin. Il pilota riminese, in sella all’Aprilia, ha ottenuto la vittoria con una prestazione impressionante. Dietro di lui, Martin si è classificato secondo, mentre Bagnaia è arrivato sul podio. La gara ha visto numerosi sorpassi e momenti di tensione tra i piloti. La corsa si è conclusa con Bezzecchi che ha tagliato il traguardo in prima posizione.

SCARPERIA E SAN PIERO (FIRENZE) – Un super Marco Bezzecchi vince il GP d’Italia al Mugello. ll pilota riminese in sella all’Aprilia, che correva con una speciale versione del casco in omaggio ad Alex Zanardi, si è imposto davanti al compagno di squadra Jorge Martin e alla Ducati di un ritrovato Pecco Bagnaia, confermando la leadership della classifica. Quarto posto per l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che si piazza davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, vincitore dell’ultima gara a Barcellona. Subito dietro la Ktm di Pedro Acosta e la Ducati di Marc Marquez, al ritorno in pista dopo la doppia operazione al piede e alla spalla. A chiuderela top ten Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Diogo Moreira. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Moto, Gp d’Italia al Mugello: Bezzecchi vittoria strepitosa davanti a Martin. Bagnaia sul podio

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