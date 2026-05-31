Marco Bezzecchi ha vinto la gara di MotoGP al Mugello, conquistando il suo primo successo nel circuito. Partito tra i favoriti, ha mantenuto la leadership fino alla fine, superando gli avversari. Pecco Bagnaia ha chiuso al terzo posto, salendo sul podio. La classifica mondiale vede ora Bezzecchi in testa, seguito da altri piloti. La gara si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.

Barberino del Mugello 31 maggio 2026 - Sembrava irraggiungibile per Marco Bezzecchi la vittoria al Mugello. Il riminese l'aveva sfiorata tante volte anche nelle categorie inferiori, sfuggendogli però sempre di mano nel momento cruciale. Non è stato così oggi, non è così nella stagione in cui il romagnolo va a caccia del suo primo titolo iridato in carriera. Il ragazzo di Aprilia vince il Gran Premio d'Italia, come dice lui "ci ha dato" più degli altri e ha conquistato una grande vittoria, non solo di ritmo ma di grande gestione. Si conferma il suo rivale Mondiale Jorge Martin, secondo al traguardo nonostante un weekend non sempre al top. Completa il podio Pecco Bagnaia dopo una grande performance con la Ducati, dove nel finale si è anche dovuto difendere all'ultima staccata dall'attacco di Ogura, quarto al traguardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - MotoGP Italia: Bezzecchi conquista la sua prima vittoria al Mugello, Bagnaia sul podio 3°. La classifica del mondiale

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Bezzecchi conquista il Mugello!

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