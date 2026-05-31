MotoGp Gp Mugello | l’abbraccio tra Antonelli e Bezzecchi prima della gara

Notizia in breve

Prima della gara del Mugello, Kimi Antonelli è entrato nel box Aprilia per salutare Marco Bezzecchi. I due si sono abbracciati prima di scendere in pista. Antonelli, che si prepara a tornare in gara con una Mercedes nel prossimo Gp di Monaco, ha incontrato Bezzecchi in un momento informale prima dell'inizio della competizione. Non sono stati riferiti altri dettagli sull'incontro.