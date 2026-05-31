MotoGp Gp Mugello | l’abbraccio tra Antonelli e Bezzecchi prima della gara
Prima della gara del Mugello, Kimi Antonelli è entrato nel box Aprilia per salutare Marco Bezzecchi. I due si sono abbracciati prima di scendere in pista. Antonelli, che si prepara a tornare in gara con una Mercedes nel prossimo Gp di Monaco, ha incontrato Bezzecchi in un momento informale prima dell'inizio della competizione. Non sono stati riferiti altri dettagli sull'incontro.
In attesa di tornare di scendere in pista con la sua Mercedes nel prossimo Gp di Monaco, Kimi Antonelli ha fatto visita al box Aprilia per salutare Marco Bezzecchi prima della gara del Mugello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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