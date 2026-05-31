MotoGp GP Italia highlights | Bezzecchi trionfa al Mugello anche Bagnaia a podio

Notizia in breve

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio Italia al Mugello, conquistando la sua prima vittoria stagionale. Pecco Bagnaia ha concluso al terzo posto, entrando nel podio. La gara si è svolta su pista umida e il risultato ha visto anche altri piloti finire nelle posizioni di rilievo. La corsa è durata circa 45 minuti, con diversi sorpassi e momenti di tensione tra i concorrenti.