MotoGp GP Italia highlights | Bezzecchi trionfa al Mugello anche Bagnaia a podio
Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio Italia al Mugello, conquistando la sua prima vittoria stagionale. Pecco Bagnaia ha concluso al terzo posto, entrando nel podio. La gara si è svolta su pista umida e il risultato ha visto anche altri piloti finire nelle posizioni di rilievo. La corsa è durata circa 45 minuti, con diversi sorpassi e momenti di tensione tra i concorrenti.
La prima volta non si scorda mai, soprattutto al Mugello. Marco Bezzecchi vince il Gp d'Italia e consolida la sua leadership nella classifica piloti della MotoGp. Jorge Martin completa la doppietta dell'Aprilia piazzandosi secondo. Sul podio anche Pecco Bagnaia, che chiude terzo con la sua Ducati. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
MotoGP, GP del Brasile: gli highlights della gara a Goiania
Notizie e thread social correlati
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Italia 2026: Bezzecchi è il re del Mugello e batte Martin! Bagnaia sul podioMarco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello, battendo il rivale più vicino in pista.
MotoGP, GP Italia: highlights qualifiche. Spettacolo Bezzecchi al Mugello!Durante le qualifiche del GP Italia di MotoGP al Mugello, il pilota ha conquistato la pole position, battendo i compagni di squadra Fernandez e...
Temi più discussi: MotoGP, GP Italia: highlights qualifiche. Spettacolo Bezzecchi al Mugello!; MotoGP, gli highlights delle qualifiche al Mugello; HIGHLIGHTS: Di Giannantonio super nel primo giorno al Mugello; MotoGP, GP Italia: highlights Sprint Race, vince Fernandez.
Beta Tools Racing. . Quando la @motogp arriva al @mugellocircuit si respira sempre un’atmosfera speciale. Il Gran Premio d’Italia è finalmente iniziato When @motogp arrives at @mugellocircuit, there’s always a special atmosphere. The Itali facebook
[World] - Championship leader Bezzecchi claims Italian MotoGP pole reddit
MotoGP™ highlights: The key moments from the 2026 Italian Grand Prixhttps://www.motogp.com/it/videos/2026/05/31/highlights-os-melhores-momentos-do-gp-da-italia-de-2026/1071201 ... motogp.com
MotoGP, GP Italia: gli highlights delle qualifiche del MugelloAprilia si è presa tutta la prima fila, mai successo prima. L’eroe del giorno è però Marco Bezzecchi, superlativo nell’abbattere il muro del tempo, un minuto e 44, che sembrava impossibile da abbassar ... sport.sky.it