MotoGP GP Italia | highlights qualifiche Spettacolo Bezzecchi al Mugello!

Notizia in breve

Durante le qualifiche del GP Italia di MotoGP al Mugello, il pilota ha conquistato la pole position, battendo i compagni di squadra Fernandez e Martin, rispettivamente secondo e terzo. La prestazione ha portato l'Aprilia in prima fila, con un tempo che ha superato gli altri concorrenti. La sessione è stata caratterizzata da un grande spettacolo, con il pilota che ha ottenuto la miglior prestazione della giornata.