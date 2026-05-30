MotoGP GP Italia | highlights qualifiche Spettacolo Bezzecchi al Mugello!
Durante le qualifiche del GP Italia di MotoGP al Mugello, il pilota ha conquistato la pole position, battendo i compagni di squadra Fernandez e Martin, rispettivamente secondo e terzo. La prestazione ha portato l'Aprilia in prima fila, con un tempo che ha superato gli altri concorrenti. La sessione è stata caratterizzata da un grande spettacolo, con il pilota che ha ottenuto la miglior prestazione della giornata.
Bezzecchi raccoglie tutto l'affetto del suo pubblico e sforna una prestazione maiuscola durante le qualifiche del Mugello: Bez si prende la pole, davanti ai compagni di squadra Fernandez e Martin, rispettivamente secondo e terzo, e regala all'Aprilia un weekend potenzialmente in discesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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