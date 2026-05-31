Durante il GP d’Italia di MotoGP al Mugello, Fabio Di Giannantonio si è classificato quinto. Lo pilota ha dichiarato di aver dato il massimo, anche se ha avuto problemi alla partenza. La gara si è svolta nel settimo round del campionato 2026.

Fabio Di Giannantonio si è dovuto accontentare della quinta moneta in occasione della gara lunga valida per il GP d’Italia, settimo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP andato in scena questo fine settimana presso il mitico circuito del Mugello. Precisamente il centauro in forza alla Pertamina Enduro VR46 Racing ha dovuto cedere il passo alle due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, rispettivamente primo e secondo, oltre che alla Ducati di Francesco Bagnaia e alla Trackhouse di Ai Ogura. Una volta arrivato in mixed zone, il nativo di Roma ha commentato quanto fatto: “ Siamo partiti bene, il problema è che quando siamo saliti sullo scollino mi sono ritrovato tra una KTM e Aldeguer, ho chiuso il gas e ho perso le posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Peccato per la partenza, ho dato il massimo”

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MotoGP, GP Usa: Fabio Di Giannantonio conquista la Pole

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