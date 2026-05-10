Durante il GP di Francia, quinta tappa del campionato mondiale di MotoGP 2026, il pilota italiano ha concluso la gara in quarta posizione. La gara si è disputata su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e le condizioni meteo variabili. Dopo aver affrontato le diverse fasi della corsa, il pilota ha dichiarato che il divario con l’Aprilia è considerevole e che hanno dato il massimo durante la competizione.

Fabio Di Giannantonio ha strappato la quarta posizione in occasione della gara lunga valida per il GP di Francia, appuntamento numero cinque del Mondiale 2026 di MotoGP. Domenica tutto sommato positiva per il centauro romano, il quale ha ottenuto il miglior risultato tra gli uomini della Ducati, scuderia oggi uscita con le ossa rotte. Nello specifico il pilota in forza alla Pertamina Enduro VR46 ha dovuto cedere il passo alle Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente primo e secondo, oltre che alla Trackhouse di Ai Ogura, piazzatasi sul gradino più basso del podio. Una volta giunto in mixed zone, “Diggia” ha commentato la sua giornata: “ Siamo contenti perché abbiamo fatto il massimo – ha detto Di Giannantonio – da ieri abbiamo fatto una modifica e avevamo poco tempo per confermarla.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Il gap con l’Aprilia è grande, oggi abbiamo fatto il massimo”

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