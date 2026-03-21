MotoGP Fabio Di Giannantonio | Ho commesso due errori domani ci riproviamo

Durante la Sprint Race del GP del Brasile, Fabio Di Giannantonio si è classificato secondo, ottenendo il miglior risultato della sua stagione. Dopo aver dichiarato di aver commesso due errori durante la gara, il pilota ha annunciato che domani tenterà di migliorare la propria prestazione. La competizione si è svolta nel secondo appuntamento del campionato mondiale MotoGP.

Fabio Di Giannantonio ha conquistato la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP del Brasile, secondo appuntamento valido per il Mondiale MotoGP. Prestazione solida per il romano, il quale ha dovuto cedere il passo solo a Marc Marquez nelle battute finali della gara. Nello specifico il centauro in forza alla Pertamina Enduro VR46 ha subito il sorpasso del detentore del titolo a tre giri dal termine, non riuscendo poi a colmare il gap. Al terzo posto si é invece accomodato un redivivo Jorge Martin. Una volta arrivato al parco chiuso, il pilota ha commentato quanto fatto: “ Oggi c’erano condizioni diverse rispetto a stamattina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Ho commesso due errori, domani ci riproviamo” Articoli correlati MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono molto soddisfatto, ho fatto un po’ quello che ho voluto in pista”Sensazioni positive per Fabio Di Giannantonio al termine delle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Leggi anche: MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono contentissimo, sapevamo di avere potenziale” Tutto quello che riguarda MotoGP Fabio Di Giannantonio Ho... Temi più discussi: MotoGP, Brasile, Fabio Di Giannantonio: primo pilota Ducati!; MotoGP | GP Brasile, Di Giannantonio: Sarà un weekend fantastico; MotoGP, Gran Premio di Brasile: il programma e dove vederlo; Morbidelli carico per Goiania: Vivrò il Brasile come una gara di casa a tutti gli effetti. MotoGp Brasile, Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e Marquez. HIGHLIGHTSLeggi su Sky TG24 l'articolo MotoGp Brasile, Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e Marquez. HIGHLIGHTS ... tg24.sky.it MotoGp in Brasile, Marquez vince la sprint davanti a Fabio Di Giannantonio. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo MotoGp in Brasile, Marquez vince la sprint davanti a Fabio Di Giannantonio. VIDEO ... tg24.sky.it Marc Marquez (Ducati) ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Goiania, lo spagnolo ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente t facebook 2026 #MotoGP - Pole #Sprint Clasificación PODIO 1 Fabio Di Giannantonio 2 Marco Bezzecchi 3 Marc Marquez Goiania #BrazilianGP #NewsMotoEc #SprintRace #MotoGPSprint x.com