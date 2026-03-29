MotoGp doppietta Aprilia ad Austin | Bezzecchi vince davanti a Martin

Nel Gran Premio delle Americhe di MotoGp, Aprilia ha ottenuto una doppietta con Marco Bezzecchi che ha concluso in prima posizione e Jorge Martin che si è classificato secondo. Bezzecchi è rimasto in testa dall'inizio alla fine della gara, mentre Martin ha completato il podio. La competizione si è svolta sul circuito di Austin, attirando l'attenzione degli appassionati di motori.

Doppietta Aprilia nel Gp delle Americhe valido per la classe MotoGp. Marco Bezzecchi, in testa dal primo all’ultimo giro, ha trionfato davanti al compagno di squadra Jorge Martin. Con questo successo, il terzo consecutivo in altrettante gare dopo Thailandia e Brasile, il pilota italiano si riprende la leadership della classifica mondiale. Completa il podio la Ktm di Pedro Acosta. Quarta piazza per Fabio Di Giannantonio, la migliore della Ducati con il team VR46, subito davanti alla Ducati ufficiale di Marc Marquez, costretto a una gara in rimonta dalle retrovie dopo aver dovuto effettuare un long lap penalty per l’incidente causato ieri nella sprint. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - MotoGp, doppietta Aprilia ad Austin: Bezzecchi vince davanti a Martin Articoli correlati Leggi anche: Bezzecchi vince anche ad Austin, doppietta Aprilia con Martin secondo Leggi anche: Bezzecchi show ad Austin, vittoria nel GP USA e doppietta Aprilia: Martin secondo, Bagnaia solo 9° DOMINIO APRILIA! Bezzecchi vince in Brasile davanti a Martin! #motogp #aprilia #ducati #brazil Aggiornamenti e notizie su MotoGp doppietta Aprilia ad Austin... Temi più discussi: MotoGp: grande Italia anche in Brasile, trionfo di Bezzecchi e doppietta Aprilia; MotoGP | Bezzecchi fa poker a Goiania e Martin completa la doppietta Aprilia!; MotoGp del Brasile: vince Bezzecchi davanti a Martin, è doppietta Aprilia; Bez stravince nella doppietta Aprilia! Martin 2°, Diggia batte Marquez ed è sul podio. Bezzecchi show ad Austin, vittoria nel GP USA e doppietta Aprilia: Martin secondo, Bagnaia solo 9°Marco Bezzecchi vince il Gp delle Americhe di MotoGP. Sul circuito di Austin è lui a trionfare davanti a Jorge Martin che si piazza in seconda posizione ... fanpage.it GP Austin: Bezzecchi tris capolavoro, doppietta Aprilia con Martin. Diggia 4°, Marquez 5°, crolla BagnaiaIl racconto in diretta del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 22.00 di dome ... sport.virgilio.it MotoGP delle Americhe: vince Bezzecchi davanti a Martin: doppietta Aprilia. Terzo Acosta, quarto Di Giannantonio Martin aveva vinto ieri la Sprint Race. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/moto-motomondiale-motog - facebook.com facebook MotoGp ad Austin, la gara in diretta: Di Giannantonio parte dalla pole, penalizzati Marquez e Acosta x.com