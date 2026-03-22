Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Gran Premio del Brasile resterà a lungo nella memoria degli appassionati di MotoGP, poiché Marco Bezzecchi ha conquistato una straordinaria vittoria, portando Aprilia al suo primo podio con una doppietta nella classe regina. Con un dominio impressionante, Bezzecchi ha superato il compagno di squadra Jorge Martin, che ha confermato la solidità della squadra. La corsa, inizialmente prevista per 31 giri, è stata ridotta a 23 a causa di preoccupazioni legate all’usura delle gomme in condizioni di caldo intenso. Questo cambiamento non ha influenzato la performance di Bezzecchi, che ha mantenuto il controllo fin dai primi metri del tracciato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bezzecchi trionfa in Brasile, precedendo Martin: storica doppietta per Aprilia nella MotoGP.

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