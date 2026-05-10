MotoGp storica tripletta dell’Aprilia nel Gp di Francia | Martin davanti a Bezzecchi e Ogura | Ordine di arrivo e classifica

Nel Gran Premio di Francia di MotoGp, l’Aprilia ha ottenuto una tripletta storica, con Jorge Martin che ha concluso in prima posizione, seguito da Marco Bezzecchi e Ai Ogura. Bezzecchi, partito in testa dalla prima curva, ha mantenuto il comando per gran parte della corsa prima di essere superato negli ultimi giri dal compagno di squadra. L’ordine di arrivo ha visto quindi tre piloti della stessa scuderia ai primi posti.

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