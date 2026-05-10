MotoGp storica tripletta dell’Aprilia nel Gp di Francia | Martin davanti a Bezzecchi e Ogura | Ordine di arrivo e classifica
Nel Gran Premio di Francia di MotoGp, l’Aprilia ha ottenuto una tripletta storica, con Jorge Martin che ha concluso in prima posizione, seguito da Marco Bezzecchi e Ai Ogura. Bezzecchi, partito in testa dalla prima curva, ha mantenuto il comando per gran parte della corsa prima di essere superato negli ultimi giri dal compagno di squadra. L’ordine di arrivo ha visto quindi tre piloti della stessa scuderia ai primi posti.
L’ Aprilia piazza una storica tripletta nel Gp di Francia della MotoGp con Jorge Martin che ha trionfato davanti a Marco Bezzecchi, in testa dalla prima curva ma raggiunto nei giri finali dal compagno di box, e il podio completato da Ai Ogura. Martin bissa così il successo ottenuto sabato nella sprint race, segnata dalla caduta con infortunio di Marc Marquez. Bagnaia scivola e va fuori a metà gara. È stata invece una gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, partito dalla pole position ma scivolato mentre si trovava in seconda posizione a circa metà del gran premio. Ai piedi del podio Fabio Di Giannantonio, quarto con la prima delle Ducati. In classifica mondiale Martin accorcia ulteriormente sul leader Bezzecchi, portandosi a una sola lunghezza dal pilota italiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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