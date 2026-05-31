MotoGp Bezzecchi è dominante al Mugello | è il primo successo in Italia Storica doppietta per l’Aprilia | Ordine d’arrivo e classifica

Marco Bezzecchi ha vinto per la prima volta in carriera in Italia, sul circuito del Mugello. Partito dalla pole, ha preso il comando nella seconda parte di gara e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo, chiudendo in solitaria. È la prima vittoria in Italia per il pilota dell’Aprilia, che ha ottenuto anche una doppietta per il team. L’ordine di arrivo ha visto il secondo posto occupato dal secondo classificato, con la classifica finale che riflette la posizione in gara.

Marco Bezzecchi vince per la prima volta in carriera in Italia, sulla pista del Mugello. Il pilota dell’Aprilia ha dominato la seconda parte di gara davanti ai propri tifosi: partito dalla pole position, ha preso il largo a metà gara e da lì ha chiuso in solitaria in prima posizione. Marco Bezzecchi mette così fine a una sequenza negativa di sette gare (contando anche le Sprint) senza vittorie e torna sul gradino più alto del podio proprio davanti al proprio pubblico. Dietro di lui l’altra Aprilia di Jorge Martin. A chiudere il podio un altro italiano: Pecco Bagnaia su Ducati. Quarta posizione per l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che precede la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, vincitore dell’ultima gara a Barcellona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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