Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGP al Mugello, conquistando la prima posizione dopo aver condotto tutta la seconda metà della gara. Al secondo posto si è classificato il suo compagno di squadra, Jorge Martin, mentre al terzo si è piazzato Pecco Bagnaia con la Ducati. La gara è stata il settimo appuntamento stagionale del campionato.

Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota riminese dell’Aprilia, al comando per tutta la seconda metà di gara, vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e alla Ducati di Pecco Bagnaia, confermando la leadership della classifica. Quarta posizione per l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che precede la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, vincitore dell’ultima gara a Barcellona. Segue la Ktm di Pedro Acosta, appena davanti alla Ducati di Marc Marquez, al ritorno in pista dopo la doppia operazione al piede e alla spalla. Chiudono la top ten Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Diogo Moreira (Honda Lcr). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - MotoGP, al Mugello trionfa Bezzecchi davanti a Martin. Terza la Ducati di Bagnaia

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MotoGP al Mugello (GP Italia), l'ultimo giro: Bezzecchi (Aprilia) vince davanti a Martin e Bagnaia

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