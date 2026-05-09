Durante il Gran Premio di Francia di MotoGp, disputato a Le Mans, Jorge Martin ha conquistato la vittoria nella gara Sprint con la sua Aprilia. Al secondo posto si è classificato il pilota che segue in campionato, mentre sul podio è salito anche un altro pilota. La gara ha visto alcuni cambiamenti nella classifica generale, con Martin che ha guadagnato punti importanti.

Jorge Martin con la sua Aprilia ha vinto la gara Sprint del Gp di Francia di MotoGp sul circuito di Le Mans. Il pilota spagnolo si è imposto davanti ai due italiani Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Martin torna al successo dominando grazie a una partenza capolavoro dall’ottavo al 1° posto e a un ritmo infernale imposto dall’inizio alla fine. Brutta caduta nel finale per Marc Marquez, che era 7°. Il campione spagnolo è dolorante e zoppica. Al quarto posto chiude Acosta, seguito da Quartararo e Mir. Poi Ogura, Alex Marquez, Moreira e Zarco. Out Di Giannantonio, Morbidelli, Bastianini, Marini e Folger. In classifica mondiale Martin accorcia, grazie a questo successo, sul leader Bezzecchi portandosi a meno sei dal compagno di squadra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Martin trionfa nella Sprint in Francia davanti a Bagnaia e Bezzecchi e ricuce nel Mondiale

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