Nel Gran Premio d’Italia di Moto3 al Mugello, il rookie Brian Uriarte ha vinto la sua prima gara stagionale. L’evento si è svolto sul circuito toscano, con Uriarte che ha concluso davanti agli altri piloti. Gli italiani presenti in gara non sono riusciti a entrare nella top 10. La vittoria di Uriarte rappresenta un risultato inatteso per la categoria.

Brian Uriarte fa saltare il banco al Mugello e si impone nel Gran Premio d’Italia 2026, settimo round stagionale del Mondiale Moto3. Si tratta della prima vittoria in carriera nel Motomondiale per il rookie spagnolo, che in passato aveva già dimostrato a sprazzi il suo talento non riuscendo però mai a salire sul podio fino al sensazionale exploit odierno sul meraviglioso circuito toscano. Il 17enne nativo di Santander ha fatto la differenza nell’ultimo giro, costruendo un piccolo gap sul gruppone in vista della volata finale e riuscendo a conservare la leadership fino al traguardo con quattro decimi di margine. Il team Red Bull KTM Ajo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Brian Uriarte fa il colpaccio al Mugello da rookie! Italiani fuori dalla top10

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