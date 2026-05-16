Valentin Perrone ha conquistato la pole position nelle qualifiche di Moto3 al circuito di Montmelò, sorprendendo gli spagnoli che si aspettavano di dominare. La sessione si è conclusa con l’italiano davanti a tutti, mentre gli altri piloti italiani non sono riusciti a entrare nella top10. Gli spagnoli, favoriti per questa gara, si sono dovuti accontentare di posizioni più arretrate, lasciando spazio a Perrone di ottenere il miglior tempo. La qualifica si è svolta con vari sorpassi e cambi di leadership, caratterizzando un pomeriggio intenso sulla pista catalana.

Gli spagnoli erano pronti a dettare legge nelle qualifiche odierne, ma è Valentin Perrone a festeggiare. L’argentino, infatti, ha centrato la pole position del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, togliendo il sorriso ai padroni di casa. Sul tracciato del Montmelò le temperature iniziano a salire (20° per l’atmosfera e 36° sull’asfalto) ed i piloti sono nelle condizioni ideali per una qualifica emozionante che ha vissuto numerose rivoluzioni a livello di classifica, davvero fino all’ultimo secondo. Gli italiani, invece, hanno fatto da spettatori con nessun rappresentante nella top10. La pole position, come detto, porta la firma dell’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) con il tempo di 1:46. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Valentin Perrone beffa gli spagnoli e piazza la pole al Montmelò. Italiani fuori dalla top10

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