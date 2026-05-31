LIVE Moto3 GP Italia 2026 in DIRETTA | Uriarte vince la sua prima gara al Mugello Deludono Quiles e gli italiani
Durante il Gran Premio d’Italia di Moto3 al Mugello, Uriarte ha vinto la sua prima gara, conquistando il traguardo in testa. Quiles e alcuni piloti italiani non sono riusciti a ottenere risultati positivi e sono rimasti indietro nella classifica finale. La corsa si è conclusa con Uriarte che ha tagliato il traguardo davanti a tutti, mentre gli altri protagonisti hanno completato il percorso a distanza. La diretta si è conclusa alle 11.40.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle gare di Moto2 e MotoGP. Grazie e buon proseguimento di giornata. 11.39 Quiles ha dimostrato di essere fallibile dopo una rimonta sensazione. L’erroraccio alla Buccine al penultimo giro gli è costato l’ennesimo podio stagionale. 11.38 La classifica generale ora vede Quiles al comando con 145 punti e 52 punti di margine su Carpe. Terzo Fernandez a 56, quarto Uriarte a 78 11.37 Che gara!!!!!!!!!! Brian Uriarte vince con 418 millesimi su Carpe e 456 su Danish!! Primo successo in carriera. Gli italiani, invece, deludono come Quiles che per una volta non va a podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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