LIVE Moto3 GP Italia 2026 in DIRETTA | Uriarte vince la sua prima gara al Mugello Deludono Quiles e gli italiani

Notizia in breve

Durante il Gran Premio d’Italia di Moto3 al Mugello, Uriarte ha vinto la sua prima gara, conquistando il traguardo in testa. Quiles e alcuni piloti italiani non sono riusciti a ottenere risultati positivi e sono rimasti indietro nella classifica finale. La corsa si è conclusa con Uriarte che ha tagliato il traguardo davanti a tutti, mentre gli altri protagonisti hanno completato il percorso a distanza. La diretta si è conclusa alle 11.40.