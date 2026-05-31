Manuel Gonzalez ha vinto il Gran Premio d’Italia 2026 della Moto2 al Mugello, dominando la gara dall’inizio alla fine. Vietti, partito dalla 16ª posizione, ha effettuato una rimonta fino a raggiungere il secondo posto. La gara si è conclusa con Gonzalez primo, seguito da Vietti e da un altro pilota che ha completato il podio. La corsa si è disputata su un circuito con numerosi sorpassi e cambi di posizione.

Manuel Gonzalez domina in lungo e in largo la gara del Mugello e vince quasi in scioltezza il Gran Premio d’Italia 2026, settimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Secondo successo consecutivo dopo Montmelò per lo spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, che archivia così l’ottava affermazione della carriera (la terza dell’anno) nella categoria e si conferma il favorito principale per il titolo. Gonzalez ha inflitto distacchi siderali alla concorrenza, imponendo un passo devastante alla corsa dopo essere partito dalla pole position e limitandosi a gestire la situazione senza dover forzare più di tanto anche grazie al fatto che i suoi unici potenziali avversari in termini di ritmo erano bloccati nel traffico avendo bucato la qualifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Manuel Gonzalez domina il GP d’Italia. Rimonta da urlo di Vietti: da 16° a 2°!

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