Al Mugello, lo spagnolo ha concluso la gara in prima posizione, mentre il pilota italiano ha recuperato diverse posizioni e si è piazzato secondo. La corsa è terminata con un sorpasso decisivo negli ultimi giri, creando confusione tra gli spettatori. La classifica finale ha visto il vincitore davanti a un pilota che ha conquistato il secondo posto con una rimonta significativa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Appuntamento alle ore 14:00 con l’ultima gara della giornata, ovviamente quella riservata alla MotoGP, potete seguire la diretta a questo link. A più tardi! 12.58 Questa, invece, la classifica piloti aggiornata. Vietti ormai attaccato a Guevara. Manuel Gonzalez – 129.5 pt. Izan Guevara – 95 pt. Celestino Vietti – 93 pt. Senna Agius – 78 pt. Daniel Holgado – 65 pt. David Alonso – 58 pt. Ivan Ortolà – 52.5 pt. Alonso Lopez – 49.5 pt. Daniel Muñoz – 41 pt. Collin Veijer – 36.5 pt. Tony Arbolino – 31.5 pt. Alex Escrig – 30 pt. Filip Salac – 30 pt. Barry Baltus – 24 pt. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Italia 2026 in DIRETTA: pandemonio al Mugello! Vietti secondo dopo una rimonta clamorosa! Trionfo di Gonzalez

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