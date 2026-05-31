LIVE Moto2 GP Italia 2026 in DIRETTA | Gonzalez lanciato verso la vittoria rimonta pazzesca di Vietti

Durante il GP Italia 2026 di Moto2, Gonzalez si avvia verso la vittoria dopo aver condotto gran parte della gara. Nel frattempo, Vietti ha effettuato una rimonta impressionante, cercando di recuperare posizioni. Al giro 18 su 19, Celestino si sta concentrando su Holgado, con l’obiettivo di finalizzare la rimonta nel finale di gara. La competizione prosegue con intensità, mentre i piloti cercano di migliorare le proprie posizioni nelle ultime curve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 1819 Celestino adesso punta addirittura Holgado. Deve fare un ultimo giro on fire Celestino. Occhio ad Agius che è dietro. Giro 1819 CELESTINO INFILA SUBITO AGIUS ED E’ TERZOOOOOO! DA SEDICESIMO IN GRIGLIA CLAMOROSO Giro 1819 PROBLEMA PER ORTOLA’ che ha lasciato passare tutti gli altri! VIETTI LOTTA PER IL PODIO! Giro 1819 Vietti passa Salac, è velocissimo l’italiano. Holgado supera Ortolà. Giro 1719 Bagarre tra Salac ed Agius, arriva Celestino in agguato. Giro 1719 Gonzalez lanciato verso il trionfo, i secondi di margine sono addirittura cinque. Holgado sempre più vicino ad Ortolà. Finale al cardiopalma al Mugello! Giro 1619 Vietti rosicchia centesimi su Agius e Salac Giro 1519 Gonzalez viaggia con un vantaggio di oltre quattro secondi su Ortolà, secondo a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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