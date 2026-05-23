incidente moto contro auto grave motociclista di 51 anni

Un motociclista di 51 anni è stato investito da un’auto nel quartiere di Borgo Solestà, ad Ascoli Piceno, nel primo pomeriggio di oggi. È stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Ascoli Piceno, 23 maggio 2026 – Un uomo di 51 anni è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere di Borgo Solestà ad Ascoli Piceno. In sella ad una moto percorreva via San Serafino da Montegranaro quando da una via laterale si è immessa sulla strada una vettura. L’impatto è stato inevitabile. Il centauro è finito contro la fiancata dell’auto ed è poi caduto a terra sbattendo la testa sul marciapiede. Immediatamente è scattato l’allarme e sono giunti sul posto i sanitari del 118. I medici hanno valutato le condizioni e, tenuto conto anche della dinamica dell’incidente, hanno deciso di trasferire il 51enne in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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