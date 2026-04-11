Catania dramma sulla tangenziale | motociclista muore contro il guardrail

Oggi a Catania, intorno alle 12:30, un motociclista di 50 anni ha perso la vita in un incidente sulla tangenziale vicino al bivio per San Gregorio. L’uomo ha urtato violentemente contro il guardrail, provocando la sua morte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un tragico evento ha colpito il tratto della tangenziale catanese in prossimità del bivio per San Gregorio intorno alle ore 12:30 di oggi, quando un motociclista di 50 anni ha perso la vita dopo uno scontro violento con il guard rail. Il sinistro ha causato una pesante paralisi della circolazione stradale, con ingenti rallentamenti registrati sul viale Mediterraneo nella direzione che porta verso San Gregorio. Dinamica del sinistro e impatto sulla viabilità locale. Il conducente del mezzo a due ruote è deceduto sul colpo a seguito dell’impatto contro la barriera di protezione metallica situata all’altezza del bivio per San Gregorio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 per tentare le manovre di soccorso, ma non è stato possibile salvare l’uomo di cinquant’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, dramma sulla tangenziale: motociclista muore contro il guardrail Impatto devastante contro il guardrail muore motociclista nella domenica di PasquaPisa, 5 aprile 2026 – Il silenzio dell’alba sulla via Aurelia è stato spezzato dal sibilo dei soccorsi, una domenica di Pasqua che in pochi istanti... Si schianta in tangenziale, l'auto accartocciata contro il guardrail: muore 77enneUn impatto terribile, l'auto accartocciata contro il guardrail, i tentativi di soccorso immediati ma per il conducente non c'è stato niente da fare. Incidente sulla tangenziale di Catania: muore Luca SimonassiGrave incidente sulla tangenziale di Catania: muore Luca Simonassi, ex direttore Sibeg. Traffico in tilt verso San Gregorio. Leggi la notizia. quotidianodiragusa.it Catania, incidente mortale: perde la vita un motoclistaCATANIA – Incidente mortale al viale Mediterraneo, strada che porta nella Tangenziale catanese e allo svincolo autostradale. A perdere la vita è stato un motociclista, sul posto sono intervenuti i san ... livesicilia.it