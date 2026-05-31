Moto Gp Mugello Bezzecchi trionfa e supera Martin
Bezzecchi ha vinto il Gran Premio del Mugello, battendo Martin di 30 secondi. Bagnaia si è piazzato terzo. La gara è stata molto combattuta, con Bezzecchi che ha preso il comando e mantenuto il vantaggio fino alla fine. La vittoria rappresenta un risultato importante per il pilota italiano, che ha concluso davanti a tutti. Martin e Bagnaia hanno completato il podio, con quest'ultimo che si è distinto nel finale.
Grandissima gara e vittoria per Bezzecchi al Moto Gp del Mugello che vince per 30 secondi su Martin. Terzo Bagnaia Una super gara perBezzecchiche trionfa alMoto Gp del Mugelloe riesce a superare in corsaMartin, bene ancheBagnaiache finisce sul podio. Questa perMarco Bezzecchi è la prima vittoria in assoluto dell’Aprila sul circuito, che possiamo considerare una doppietta, considerata la seconda posizione di Jorge Martin. Pecco Bagnaia, ce la fa per un pelo e si piazza terzo, battendo Ogura. A seguire:Di Giannantonio, Acosta, Marquez, Raul Fernandez, Aldeguer e Binder. Marco Bezzecchioggi segna una giornata storica per motociclismo italiano, conquistando ilGran Premio d’Italia 2026 al Mugellocon una prestazione tecnicamente impeccabile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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