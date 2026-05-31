Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGP al Mugello, ottenendo la prima vittoria per Aprilia nel circuito toscano. Ha preceduto di poco Joan Martin, mentre il terzo posto è andato a Francesco Bagnaia. La gara si è svolta sotto il sole, con una lotta serrata tra i piloti. Nessun altro dettaglio sui tempi o le dinamiche della corsa è stato comunicato.

Marco Bezzecchi conquista una storica vittoria nel Gran Premio d’Italia di MotoGP al Mugello, regalando all’Aprilia il primo successo assoluto sul circuito toscano davanti al pubblico di casa. Una gara perfetta quella del pilota riminese, bravo a prendere il comando nelle fasi centrali della corsa e a gestire il ritorno degli avversari fino alla bandiera a scacchi. Per la casa di Noale arriva anche una straordinaria doppietta grazie al secondo posto di Jorge Martín, autore di una prova solida e combattiva che conferma l’ottimo momento del team italiano. Completa il podio Pecco Bagnaia, che dopo una gara ricca di duelli riesce ad avere la meglio su Ai Ogura soltanto negli ultimi metri, conquistando così un prezioso terzo posto davanti ai tifosi del Mugello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Moto Gp, al Mugello vince Bezzecchi davanti a Martin: Bagnaia terzo

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Trionfo Aprilia nella Sprint al Mugello!

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