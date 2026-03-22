GOIANIA (BRASILE) – Un super Marco Bezzecchi vince il GP del Brasile. Il pilota Aprilia si è messo in testa dalla prima curva e ha dominato la gara di Goiania. Alle sue spalle Jorge Martin completa la doppietta della casa di Noale. Sul gradino più basso del podio ci sale Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), uscito vincente dal duello finale con Marc Marquez (Ducati Lenovo), costretto al quarto posto. In quinta piazza, invece, c’è Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Questo successo permette al “Bez” di conquistare la leadership del campionato mondiale, a quota 56. Il primo inseguitore è proprio il compagno Martin, a meno undici. Nell’ordine, completano la top ten odierna Alex Marquez (Ducati Gresini), Pedro Acosta (Ktm), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Johann Zarco (Honda) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Motomondiale, Gp Brasile: vince Bezzecchi davanti a Martin. Terzo Di Giannantonio, cade Bagnaia

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