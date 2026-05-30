Raul Fernandez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Italia al Mugello, chiudendo davanti a Jorge Martin. Entrambi i piloti hanno utilizzato la gomma media posteriore. Terzo si è classificato un altro pilota. La gara si è svolta con questa configurazione di pneumatici, senza ulteriori dettagli sulla durata o su eventuali incidenti. La competizione si è conclusa con Fernandez primo, Martin secondo e un altro pilota in terza posizione.

SCARPERIA E SAN PIERO (FIRENZE) – Raul Fernandez domina la Sprint Race del Mugello. Lo spagnolo chiude davanti al connazionale Jorge Martin, entrambi premiati dalla scelta della gomma media al posteriore. Gara in rimonta per Di Giannantonio, che chiude terzo e Bezzecchi, quarto. Marc Marquez parte forte, poi chiude quinto davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Lo spagnolo del team Trackhouse completa una prova impeccabile. E dichiara: “Grazie al team, stiamofacendo un lavoro straordinario. Sia ieri sia oggi siamo andati molto bene e questo è il risultato. È bellissimo vincere con tutta questa gente intorno. Domani ci riproveremo”. Il pilota spagnolo ha inoltre rivelato di non essere al meglio dal punto di vista fisico per un lieve malessere, senza che questo abbia però influito sulla sua prestazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Moto, Gp d’Italia al Mugello: Raul Fernandez vince la Sprint Race davanti a Martin. Terzo Di Giannantonio

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Raul Fernandez juara di sprint race MotoGP Mugello , Martin dan Diggia lengkapi podium

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