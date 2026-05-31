Domenica sulle strade di Arezzo sono avvenuti due incidenti che hanno richiesto l’intervento di un elicottero. In entrambi i casi, moto e biciclette sono finite a terra, causando feriti che sono stati trasportati in ospedale. Nessuna altra informazione sui dettagli degli incidenti o sulle condizioni delle persone coinvolte.

La domenica sulle strade aretine è stata segnata da due distinti incidenti che hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Un motociclista nel Casentino e un ciclista in Valtiberina sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale di Careggi. Il primo episodio si è verificato questa mattina, alle 10.51 lungo la strada provinciale 310 del Passo della Calla, nel comune di Pratovecchio Stia. Per cause in corso di accertamento, una moto è rimasta coinvolta in un incidente che ha provocato il ferimento del conducente, un uomo di 54 anni. La centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est ha attivato la Croce Rossa di Stia con infermiere a bordo, l’elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell’ordine di Bibbiena. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Moto e bici finiscono a terra: doppio volo del Pegaso verso Careggi

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