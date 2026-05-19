Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Dante Alighieri, coinvolgendo un bambino delle scuole elementari che stava camminando a piedi. Un'auto condotta da una donna si è fermata subito dopo l’urto per prestare aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e, in volo con Pegaso, il bambino è stato trasferito al reparto di emergenza pediatrica dell’ospedale Meyer. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità.

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, in via Dante Alighieri, dove un bambino delle scuole elementari – si apprende – è stato investito mentre stava camminando a piedi da un’auto guidata da una donna che si è subito fermata a prestare soccorso. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure al piccolo. Anche in ragione dell’età del paziente – il bambino, di nazionalità cinese, ha nove anni – del paziente e per monitorare subito le conseguenze dell’investimento dalla centrale operativa è stato richiesto l’intervento dell’ elisoccorso Pegaso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambino investito in via Alighieri. Grande apprensione nella comunità. In volo con Pegaso verso il Meyer

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