Brutto incidente ieri mattina ad Abetone Cutigliano, dove un uomo di 59 anni è stato soccorso dopo essere caduto da un olivo in un campo in cui stava lavorando. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno in via Rododendro al Melo. Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze della Misericordia di Abetone. L’uomo è stato stabilizzato ma vista la dinamica dell’incidente è stato poi allertato l’ elicottero Pegaso 3 che è atterrato poco distante e ha poi trasferito il paziente all’ ospedale di Careggi. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo era ancora vigile e cosciente e così è rimasto per tutto il tempo del primo soccorso, parlando con i volontari e il personale medico, anche se lamentava dolori vari in tutto il corpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade mentre pota un olivo. Portato con Pegaso a Careggi

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