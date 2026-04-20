Garlasco tappetini dell’auto di Alberto Stasi mai analizzati o fotografati nessuna documentazione nei verbali del Ris di Parma

Durante le indagini svolte sulla Volkswagen Golf, i carabinieri del Ris di Parma non hanno mai analizzato né fotografato i tappetini dell’auto. Nei verbali ufficiali redatti al termine delle operazioni non è presente alcun dettaglio riguardante questi elementi. La documentazione ufficiale non riporta alcuna indicazione o prova relativa ai tappetini, che risultano assenti dai verbali e dai resoconti delle verifiche effettuate.

Nel verbale delle operazioni svolte sulla Golf dai carabinieri del Ris di Parma, non compare alcun riferimento ai tappetini. Oltre alla mancanza di un'analisi specifica, si registra l'assenza di fotografie della polizia scientifica che attestino l'assenza di tracce di sangue Nel caso dell'omi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, tappetini dell’auto di Alberto Stasi mai analizzati o fotografati, nessuna documentazione nei verbali del Ris di Parma Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio non guardò mai video intimi di Chiara e Alberto Stasi secondo i periti dei PoggiAndrea Sempio non avrebbe mai visto i filmati intimi di Chiara Poggi con l’allora fidanzato Alberto Stasi. Garlasco, Massimo Lovati torna ad accusare Alberto Stasi: "Secondo me è un bugiardo, mai entrato in casa"Per Massimo Lovati all’interno della villetta di Garlasco, oltre a Chiara Poggi era presente “un’unica persona”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Altro buco nell'inchiesta. Sull'automobile di Stasi tappetini mai controllati; Garlasco, i tappetini dell'auto di Alberto Stasi? Mai controllati: il giallo | Libero Quotidiano.it; Garlasco, tappetini dell’auto di Alberto Stasi mai analizzati riaprono il mistero sull’indagine; Garlasco, la bomba su Stasi è appena arrivata: Nella sua macchina…. Sconcerto totale. Garlasco, tappetini dell’auto di Alberto Stasi mai analizzati riaprono il mistero sull’indagineNuovo giallo nel caso Garlasco: il tappetino mai analizzato Nel lungo e controverso caso Garlasco, riemerge oggi un dettaglio cruciale: il tappetino d ... assodigitale.it Delitto di Garlasco: il buco sull’automobile di Alberto StasiL'ennesima notizia controversa sul delitto di Garlasco potrebbe portare a delle novità. Il buco che riguarda l'auto di Alberto Stasi. newsmondo.it MattinaRai1. . Garlasco: a #Storieitaliane l’acceso confronto tra l’Avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi e Marzio Capra, genetista e consulente della famiglia Poggi. Di chi è l’impronta in casa Poggi Quali sono le novità per le quali l’Avvocato dice di aver - facebook.com facebook