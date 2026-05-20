Mostro di Modena nuove analisi e ipotesi sulla possibile riapertura del caso
Il prossimo giovedì 21 maggio 2026, tra le 18 e le 20, si terrà un incontro presso l’Auditorium Confcommercio di via Piave, a Modena. Durante l’evento saranno presentate nuove analisi e ipotesi riguardo al caso noto come “Mostro di Modena”. L’iniziativa si concentra su approfondimenti e discussioni legate alle recenti ricerche portate avanti sul caso, che ha attirato l’attenzione di molti negli ultimi anni. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire la vicenda e gli sviluppi più recenti.
Giovedì 21 maggio 2026 dalle ore 18,00 alle ore 20,00, presso l’Auditorium Confcommercio di via Piave, 125 a Modena.A oltre trent’anni dall’ultimo delitto, che insieme agli altri sette hanno segnato una delle pagine più oscure della cronaca modenese, si terrà un convegno pubblico dedicato alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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