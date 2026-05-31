Moschea a Modena est? Residenti in agitazione | Il Comune deve chiarire

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I residenti di via Indipendenza a Modena est chiedono chiarimenti sul cantiere in corso. Temono che l’edificio stia diventando una moschea e chiedono spiegazioni al Comune. La costruzione è visibile da settimane e ha suscitato tensioni tra gli abitanti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sull'uso dell’edificio. La situazione resta sotto osservazione in attesa di chiarimenti ufficiali.

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Quella costruzione ospiterà una nuova moschea? È quanto si chiedono i residenti in via Indipendenza vedendo il cantiere. É partita una petizione. A occuparsi del caso il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini: "Abbiamo deciso di procedere immediatamente con un accesso agli atti per verificare quale sia la reale situazione urbanistica e autorizzativa relativa all’intervento e quale sia il reale progetto per quel luogo. Riteniamo doveroso comprendere se prima di autorizzare tale intervento si siano fatti tutti i passaggi volti a comprendere un eventuale impatto – prosegue Negrini –, quali siano le destinazioni effettive previste per la struttura e per quale motivo i cittadini che abitano nella zona non risultino essere stati adeguatamente informati rispetto a un insediamento che sorgerà in un’area spiccatamente residenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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