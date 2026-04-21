Le nostre sei domande a Scarpinato | tutto ciò che il senatore M5S deve chiarire

Il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato, ex sostituto procuratore di Palermo, è noto per aver firmato il 13 luglio 1992 la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla mafia degli appalti. Recentemente, sono state poste sei domande che richiedono chiarimenti su alcuni aspetti della sua carriera e delle sue azioni legali. La sua posizione è al centro di alcune discussioni pubbliche, con attenzione rivolta alle sue responsabilità passate.

Il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato è l'ex sostituto procuratore di Palermo che il 13 luglio 1992 firmò la richiesta di archiviazione dell'inchiesta mafia appalti. Quell'indagine che oggi il procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca, ritiene essere stata «il crocevia di una serie di interessi mafiosi, politici, imprenditoriali e, presumibilmente, massonici, accomunati dalla volontà di impedire al dott. Borsellino di rivelare quanto a sua conoscenza in proposito. Appare, dunque, questa sì, una concausa della strage di via D'Amelio di elevata credibilità razionale». Scarpinato, che non è indagato, è di tutt'altro avviso.🔗 Leggi su Iltempo.it

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