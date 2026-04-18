Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', si è espresso duramente riguardo alla gestione del Milan, affermando che l'azienda dovrebbe chiarire chi ha il ruolo decisionale principale. In particolare, ha criticato la figura dell'amministratore delegato, sostenendo che non può occuparsi anche delle operazioni di mercato. La sua opinione arriva a poche settimane da alcune voci di mercato che coinvolgono il club.

Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', è intervenuto sulle frequenze di 'Radio Rossonera' per analizzare il caos che sta travolgendo il Milan negli ultimi giorni. Di seguito, un estratto del suo intervento. "Il Milan deve chiarire esattamente chi comanda come prima cosa. Un ad non può fare il mercato. Deve stare a casa, mandare il direttore sportivo Tare, le cose regolari. Il calcio fa male alla testa perché quando uno entra nel calcio con un ruolo importante, arrivando da altri ruoli sto parlando di Furlani, e crede di capire di calcio dopo poco tempo per il consenso, i tifosi ecc. fa male alla società. Io credo che lui sia un eccellente uomo di numeri, ma non è un eccellente uomo di mercato e di calcio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zazzaroni duro: “Il Milan deve chiarire chi comanda, un ad non può fare il mercato”

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