Mosca ha presentato i nuovi veicoli corazzati BMD-2M, progettati per resistere agli attacchi di droni. Questi mezzi sono stati aggiornati con sistemi di protezione avanzati e tecnologie specifiche per contrastare le minacce aeree e a pilotaggio remoto. La modifica dei veicoli mira a rispondere alle mutate esigenze dei moderni teatri di guerra, dove i droni rappresentano una minaccia crescente.

La trasformazione dei moderni campi di battaglia, sempre più influenzati dall’impiego di sistemi a pilotaggio remoto e da una sorveglianza continua dello spazio operativo, sta imponendo una revisione profonda delle piattaforme corazzate leggere. In questo contesto, la Federazione russa continua ad aggiornare i mezzi destinati alle truppe aviotrasportate, con l’obiettivo di aumentarne la sopravvivenza e la capacità di ingaggio in ambienti caratterizzati da un’elevata densità di sensori e munizionamento di precisione. Cosa sappiamo. Dall’analisi del programma emerge che il gruppo statale Rostec, attraverso la divisione dedicata ai sistemi ad alta precisione, ha completato la consegna di un primo lotto di veicoli da combattimento BMD-2 riconfigurati allo standard BMD-2M. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mosca punta sui BMD-2M: i nuovi corazzati progettati per sopravvivere ai droni

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