Mosca ha deciso di bloccare la condivisione di video relativi ai droni, introducendo sanzioni fino a 200 mila rubli per chi viola questa norma. La misura interessa chi pubblica o diffonde contenuti riguardanti l’uso dei droni nella capitale. La decisione arriva in un momento in cui si discute dell’impatto di questa limitazione sulla capacità di gestione delle emergenze, considerando che le immagini e le informazioni condivise attraverso i video possono essere utili per coordinare interventi di soccorso e sicurezza pubblica.

? Punti chiave Chi rischia concretamente la multa di 200 mila rubli?. Come influirà questo silenzio sulla gestione delle emergenze a Mosca?. Perché il Cremlino ha deciso di oscurare proprio questi video?. Quali sono le conseguenze per i cittadini che condividono immagini?.? In Breve Divieto introdotto dalla Commissione antiterrorismo di Mosca il 13 maggio.. Sanzioni pecuniarie per i trasgressori fino a 200 mila rubli.. Restrizioni colpiscono media, cittadini, servizi di emergenza e autorità locali.. Misure limitano la trasparenza per i soccorritori durante gli attacchi ucraini.. La Commissione antiterrorismo di Mosca ha introdotto il 13 maggio un divieto a tempo indeterminato sulla diffusione di immagini, filmati e notizie riguardanti le incursioni con droni e altri eventi terroristici nella capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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KIEV ACCUSA MOSCA | MA I RUSSI CONTINUANO AD AVANZARE

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