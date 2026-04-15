Meloni vede Zelensky | Occidente diviso un regalo a Mosca accordo con Kiev sui droni

Il presidente del consiglio ha incontrato il leader ucraino, esprimendo la posizione storica dell’Italia e dell’Europa di sostenere Kiev e il suo governo. Durante l’incontro si è parlato anche di un accordo riguardante i droni. La visita si è svolta in un momento in cui si discute delle divisioni tra gli Stati occidentali e delle conseguenze delle scelte militari e politiche in Ucraina.

“In questi 4 anni la posizione dell’Europa e dell’Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica” perché “è in gioco anche la sicurezza dell’Europa”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’Italia intende continuare a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise, che tutelino la sovranità di Kiev che assicurino la solidità dell’alleanza euro atlantica perché un Occidente diviso, un’Europa spaccata sarebbero l’unico vero regalo che potremmo fare a Mosca” ha spiegato Meloni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni vede Zelensky: «Occidente diviso un regalo a Mosca, accordo con Kiev sui droni» Notizie correlate Meloni riceve Zelensky: “Sempre al fianco di Kiev, un Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”Roma, 15 aprile 2026 – La premier Giorgia Meloni torna a parlare di politica estera. Leggi anche: L’Occidente diviso è un regalo a Mosca. Meloni incontra Zelensky Tutti gli aggiornamenti L’Occidente diviso è un regalo a Mosca. Meloni incontra ZelenskyUn Occidente diviso è un regalo a Mosca. Ricevendo a Palazzo Chigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni ribadisce un dato fondamentale (anche alla luce delle ultime vicende interna ... formiche.net Meloni riceve Zelensky: Nostro sostegno continua. In gioco c'è la sicurezza di tutta l'EuropaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono previste dichiarazioni congiunte. In agenda per Zelensky ... lastampa.it