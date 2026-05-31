L’allenatore Roberto Franchini è molto vicino a firmare con il Monzone, squadra che si appresta a celebrare il suo centenario. La trattativa si svolge in un clima di accordo informale, con incontri in cui si preferisce mantenere la parola data e l’approccio personale, tipico della tradizione locale. La firma sembra imminente e rappresenta un possibile passo importante per la squadra in vista delle prossime stagioni.

Nella Lunigiana che ancora ragiona a stretta di mano, bicchiere condiviso e parola data, il Monzone centenario sta preparando il suo possibile colpo di teatro: Roberto Franchini sulla panca biancorossa. Piano però. Senza il trombone delle ufficialità premature, che da queste parti il football — anzi, la LunigianPalla — conserva ancora il passo lento delle cose serie. Dall’intervista emerge infatti una verità molto chiara: fra Franchini e il club termale biancorosso qualcosa di importante è nato davvero. I contatti ci sono stati. Il dialogo pure. E soprattutto – dettaglio che nel dilettantismo pesa più di un contratto notarile – "la stretta di mano c’è stata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monzone Si avvicina la festa per il centenario. L’allenatore Franchini a un passo dalla firma

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