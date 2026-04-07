Dopo la rete contro la Roma, le parti coinvolte stanno accelerando le trattative per il rinnovo del contratto di Calhanoglu. Il centrocampista turco, noto come “mago” per le sue capacità tecniche, si avvicina a firmare il nuovo accordo con l’Inter. I dettagli del patto tra il giocatore e l’allenatore sono stati definiti, mentre il club si prepara a formalizzare la prosecuzione del rapporto.

di Lorenzo Vezzaro Rinnovo Calhanoglu, dopo la perla contro la Roma si accelera per il prolungamento: ecco i dettagli del patto tra il regista e Cristian Chivu. Lo scenario intorno al futuro di Hakan Calhanoglu è cambiato radicalmente. Quello che sembrava un addio probabile, spinto dalle lusinghe del mercato arabo e turco, si è trasformato nella volontà ferrea di proseguire insieme. Come riportato da Repubblica, il giocatore è pronto a sedersi al tavolo per ridiscutere il contratto in scadenza nel 2027. L’eco della sua prestazione nel big match di Pasqua contro la Roma risuona ancora fortissimo: il numero 20 nerazzurro ha confermato di essere l’anima tecnica di una squadra che non vuole smettere di vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Calhanoglu, il “mago” turco si riprende l’Inter con un gol da antologia: la firma si avvicina

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