Un medico senza laurea ha lavorato al San Gerardo di Monza per quattro anni, dal 1977. La scoperta è stata fatta da un’indagine in Piemonte, che ha portato alla luce la truffa. I colleghi non si sono accorti dell’assenza di titoli ufficiali durante tutto questo periodo. La polizia ha avviato verifiche per chiarire come sia stato possibile mantenere l’inganno per così lungo tempo.

? Punti chiave Come ha fatto a ingannare i colleghi per quattro anni interi?. Chi ha scoperto la truffa partendo da un'indagine in Piemonte?. Come sono stati falsificati i documenti universitari a Pavia?. Perché i controlli dell'ospedale non hanno rilevato il falso titolo?.? In Breve Corruzione universitaria a Pavia tramite acquisto esami per 200.000 lire dell'epoca.. Indagine scattata in Piemonte dopo l'arresto di due ex compagni di corso.. Assunzioni facilitate dall'assenza di concorsi pubblici nel sistema sanitario del 1977.. Arresto del trentenne e dei due complici per truffa e falso documentale.. Il falso medico del San Gerardo: quattro anni di diagnosi e suture tra i corridoi di Monza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, 1977: operava al San Gerardo senza laurea per 4 anni

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