Un anno fa, presso l’ospedale San Gerardo di Monza, si è svolto un intervento chirurgico di circa 40 ore per separare due sorelline siamesi, di cui una è rimasta unica sopravvissuta. La preparazione all’operazione è durata mesi e l’intervento è stato tra i più complessi mai realizzati in Europa. Durante la procedura, alcuni presenti hanno pianto mentre passavano gli strumenti ai chirurghi.

Le due sorelline non erano collegate solo attraverso il cranio ma anche parti del cervello e soprattutto l’intero sistema vascolare erano intrecciati in un’unica struttura, tanto che la più fragile, che poi non ce l'ha fatta durante l'intervento, era diventata dipendente dalla prima in termini cardiocircolatori. Una condizione che si presenta in circa un caso ogni 2,5 milioni di nascite e che, nella sua variante più estrema, conta dal 1950 pochissimi precedenti di separazione riuscita nel mondo. Il loro arrivo a Monza, nel luglio 2024, era già stato il risultato di una macchina complessa: trasferimento con l’Aeronautica Militare,...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dior, separata dalla sorellina siamese Thiaba e unica sopravvissuta. Storia (ed evoluzione) del memorabile intervento al San Gerardo di Monza, un anno fa: «C’era chi passava gli strumenti piangendo»

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