Montella spiega in che condizioni sta giocando Yildiz | Siamo preoccupati non può allenarsi al 100%

Il tecnico ha riferito che l’attaccante sta affrontando un problema fisico che limita la sua partecipazione agli allenamenti. Nonostante ciò, Yildiz si prepara a partecipare ai Mondiali con la nazionale turca. La preoccupazione riguarda la possibilità che il giocatore non sia al massimo della forma durante la competizione. La condizione fisica di Yildiz resta sotto osservazione, mentre il suo stato di salute è al centro delle attenzioni prima del debutto in torneo.

Kenan Yildiz è pronto per i Mondiali con la Turchia per il CT Montella è preoccupato per le sue condizioni fisiche: "Ha un problema che non lo fa allenare al 100%". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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