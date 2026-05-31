Montella, dal ritiro della Turchia, ha aggiornato sulle condizioni di Yildiz, confermando un miglioramento. Il giocatore della Juventus sta recuperando dopo un infortunio, secondo quanto riferito dall’allenatore. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del problema né sui tempi di ritorno in campo. La situazione sembra stabile e in evoluzione.

di Francesco Spagnolo Montella, intervenuto dal ritiro della Turchia, ha parlato delle condizioni di Yildiz confermano un miglioramento del giocatore. Le ultime. Il cammino verso il Mondiale della Turchia entra ufficialmente nel vivo. Direttamente dal quartier generale del ritiro, il Commissario Tecnico Vincenzo Montella ha voluto tracciare un bilancio estremamente dettagliato e positivo sullo stato di forma dei propri giocatori, focalizzandosi in particolare sui recuperi dei calciatori reduci da piccoli problemi fisici. L’allenatore italiano ha regalato spunti di grande interesse per i tifosi e per gli addetti ai lavori, sottolineando l’armonia e la determinazione che pervadono l’intero gruppo in vista dei prossimi impegni ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Come sta Yildiz? Montella parla della condizioni del giocatore della Juve. Le ultimissime

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