Roma parla Hac?osmano?lu | Montella voleva i giallorossi

Nelle ultime ore è emerso un retroscena riguardante il possibile ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina della Roma. Nonostante attualmente sia confermato il suo impegno con la nazionale turca, si è parlato di un interesse del club giallorosso per l’allenatore italiano circa un anno fa. La notizia non ha ancora trovato conferme ufficiali, ma ha acceso discussioni tra gli appassionati di calcio.

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La panchina della Turchia resta saldamente nelle mani di Vincenzo Montella, ma un clamoroso retroscena di mercato ha rischiato di riportare l’ Aeroplanino nella Capitale poco più di un anno fa. Il presidente della Federazione Calcistica Turca, Ibrahim Hac?osmano?lu, ha rivelato ai microfoni di AA SPOR che l’ex fuoriclasse giallorosso era stato concretamente contattato dalla Roma per assumere la guida tecnica della squadra. Secondo quanto riferito dal numero uno del calcio turco, la proposta sarebbe giunta nel marzo 2025, in coincidenza con il doppio impegno di Nations League contro l’Ungheria, periodo in cui la dirigenza romanista stava valutando i profili idonei per raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Montella: “Roma, peccato la rottura Gasperini-Ranieri”La qualificazione mondiale già in tasca e uno sguardo sempre rivolto verso l’Italia, tra nostalgia e analisi critica. Roma, Montella: “Gasperini-Ranieri? Senza società il fulcro è l’allenatore”Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella ha scomposizionato le dinamiche di potere che regolano...