Nella zona di Montebamboli, si sono verificati numerosi furti ripetuti nei poderi. Le voci parlano di accessi non autorizzati e di oggetti rubati, senza che siano ancora stati individuati i responsabili. La situazione ha portato i proprietari a presentare diverse denunce alle forze dell'ordine, che stanno indagando sui colpi avvenuti nel recente periodo. La serie di furti ha creato preoccupazione tra gli abitanti della zona.

MASSA MARITTIMA Nella zona Montebamboli vengono denunciati furti a ripetizione nei poderi più meno grandi e la protesta, da parte di imprenditori e operatori dell’agricoltura, scatta con un messaggio forte "Noi dobbiamo partecipare a corsi di aggiornamento per la conduzione delle aziende altrimenti sono contravvenzioni. I ladri, approfittando di queste assenze obbligatorie, sfruttano i nostri momentanei allontanamenti, e passano a rubare nelle nostre case". Poi chi ci ha segnalato la serie di furti, aggiunge "Fate corsi di aggiornamento anche ai ladri, e date la partita Iva". La mette sullo scherzo ma veramente la situazione è grave e va a fare compagnia alla zona Marsiliana che dista un tiro di schioppo e dove i malviventi hanno già svolto diversi interventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Si parla di: Montebamboli. Raffica di furti nei poderi.

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